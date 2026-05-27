Минсоцполитики прокомментировало инцидент в доме престарелых в Арзамасе

В министерстве подчеркнули, что оскандалившаяся коммерческая организация не входит в реестр поставщиков соцуслуг и не финансировалась из бюджета.

Дом престарелых в Арзамасе, где выявили случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, является частной коммерческой организацией. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, комментируя резонансный инцидент.

В профильном ведомстве уточнили, что данное учреждение не состоит в реестре поставщиков социальных услуг Нижегородской области, не имеет статуса государственного или муниципального учреждения, а также никогда не получало никаких субсидий или мер поддержки из средств регионального бюджета. В министерстве также добавили, что в настоящее время вся ситуация находится на строгом контроле правоохранительных органов.

Напомним, ранее СК России организовал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после сообщений в соцсетях о пансионате в Арзамасе. По предварительным данным, из-за халатности персонала там пострадали пожилые люди, а одна женщина скончалась после госпитализации. Кроме того, сотрудники учреждения избили родственников постояльцев, приехавших разобраться в ситуации. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по этому делу.