В Уфе девочка-подросток задержана за управление автомобилем в пьяном состоянии

В Демском районе Уфы сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого была задержана несовершеннолетняя девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Водительское удостоверение у нарушительницы отсутствовало, уточняет «Башинформ».
Инцидент зафиксирован в рамках социальной кампании «Не рули, Малай!». Госавтоинспекция активно проводит работу по предупреждению подобных нарушений среди несовершеннолетних.
16-летнюю автолюбительницу отстранили от управления транспортным средством и вызвали на место её родителей. Теперь им предстоит ответить за действия дочери.
По факту нарушения составлены протоколы, которые будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребёнка будет решаться в рамках законодательства.
