В Уфе девочка-подросток задержана за управление автомобилем в пьяном состоянии

Водительское удостоверение у нарушительницы отсутствовало.

Источник: Нижегородская правда

В Демском районе Уфы сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого была задержана несовершеннолетняя девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Водительское удостоверение у нарушительницы отсутствовало, уточняет «Башинформ».

Инцидент зафиксирован в рамках социальной кампании «Не рули, Малай!». Госавтоинспекция активно проводит работу по предупреждению подобных нарушений среди несовершеннолетних.

16-летнюю автолюбительницу отстранили от управления транспортным средством и вызвали на место её родителей. Теперь им предстоит ответить за действия дочери.

По факту нарушения составлены протоколы, которые будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребёнка будет решаться в рамках законодательства.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, пятеро детей пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Лукояновском округе.