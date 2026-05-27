Упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск — Могилев. Об этом сообщает БелТА.
Пробка из нескольких десятков автомобилей образовалась в направлении из Бобруйска в сторону Кировска вблизи поворота на агрогородок Мышковичи. Причина — поваленный из сильного ветра (по указанной причине на 27 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности) на автодорогу дуб.
Ликвидируют последствия сотрудники дорожной службы, а также экипаж ГАИ. Известно, что один из автомобилей получил механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.
Движение транспорта было остановлено на трассе Бобруйск — Могилев из-за упавшего дуба.
Кстати, синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.
