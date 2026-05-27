Нижегородского мажора Корнилова арестовали на 10 суток за новое правонарушение

Суд в Нижнем Новгороде назначил 10 суток административного ареста 21-летнему Сергею Корнилову за нецензурную брань в общественном месте. Ранее молодой человек на кабриолете Mercedes спровоцировал массовое ДТП на Похвалинском съезде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд в Нижнем Новгороде назначил 10 суток административного ареста 21-летнему Сергею Корнилову. Поводом для наказания стала нецензурная брань в общественном месте. Об этом сообщил корреспондент программы «Вести. Дежурная часть».

В отношении молодого человека был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал Корнилова виновным и отправил его под арест.

«Суд отправил Сергея Корнилова под административный арест на десять суток», — сообщается в публикации.

20 мая сын покойного руководителя нижегородской группы компаний «Луидор» 21-летний Сергей Корнилов на кабриолете Mercedes спровоцировал массовое ДТП на Похвалинском съезде, протаранив два автомобиля. В аварии никто не пострадал, однако водитель отказался от медицинского освидетельствования и устроил фотосессию на капоте разбитой машины. По данным регионального ГУ МВД, за последние полтора года за ним числился 161 протокол за нарушения правил дорожного движения.