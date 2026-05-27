Нижегородского мажора Корнилова арестовали на 10 суток за новое правонарушение

20 мая сын покойного руководителя нижегородской группы компаний «Луидор» 21-летний Сергей Корнилов на кабриолете Mercedes спровоцировал массовое ДТП на Похвалинском съезде, протаранив два автомобиля. В аварии никто не пострадал, однако водитель отказался от медицинского освидетельствования и устроил фотосессию на капоте разбитой машины. По данным регионального ГУ МВД, за последние полтора года за ним числился 161 протокол за нарушения правил дорожного движения.