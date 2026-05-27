СМИ: США изменили данные по раненым после новых ударов по Ирану

Согласно данным издания Intercept, которое ссылается на поступившую в его распоряжение статистику Пентагона, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих в конфликте с Ираном возросло до 423 человек. Это происходит на фоне перемирия между Вашингтоном и Тегераном, действующего более месяца.

Источник: Reuters

«Согласно официальной статистике Пентагона, нынешнее число потерь составляет 423 человека, что на трех раненых больше по сравнению с последней официальной сводкой военного ведомства, опубликованной в пятницу», — пишет издание.

В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) Ирана 4 марта заявляли, что в конфликте погибли и пострадали более 680 военных США и Израиля. По оценке иранских вооруженных сил на конец марта, потери США на Ближнем Востоке составили от 600 до 800 человек убитыми и около 5 тысяч ранеными.

Как отмечает Intercept, новый рост потерь был зафиксирован во вторник, через несколько часов после того, как Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов «в целях самообороны» на юге Ирана. По информации Пентагона, общее число американских потерь увеличилось на трех раненых по сравнению с последней официальной сводкой, опубликованной в предыдущую пятницу.

По состоянию на 8 апреля, когда администрация Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Несмотря на паузу в боевых действиях, этот показатель впоследствии вырос до 428, однако 21 апреля число раненых без публичных объяснений было снижено на 15, после чего общий показатель опустился до 413, говорится в публикации.

Издание утверждает, что Пентагон в течение последнего месяца не ответил на вопросы о расхождениях в подсчете потерь. С тех пор, по данным Intercept, число погибших увеличилось на одного, а число раненых к вторнику достигло 409, что в сумме дает 423 погибших и раненых американских военнослужащих.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше