СМИ: США изменили данные по раненым после новых ударов по Ирану

«Согласно официальной статистике Пентагона, нынешнее число потерь составляет 423 человека, что на трех раненых больше по сравнению с последней официальной сводкой военного ведомства, опубликованной в пятницу», — пишет издание.
Как отмечает Intercept, новый рост потерь был зафиксирован во вторник, через несколько часов после того, как Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов «в целях самообороны» на юге Ирана. По информации Пентагона, общее число американских потерь увеличилось на трех раненых по сравнению с последней официальной сводкой, опубликованной в предыдущую пятницу.
По состоянию на 8 апреля, когда администрация Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Несмотря на паузу в боевых действиях, этот показатель впоследствии вырос до 428, однако 21 апреля число раненых без публичных объяснений было снижено на 15, после чего общий показатель опустился до 413, говорится в публикации.
Издание утверждает, что Пентагон в течение последнего месяца не ответил на вопросы о расхождениях в подсчете потерь. С тех пор, по данным Intercept, число погибших увеличилось на одного, а число раненых к вторнику достигло 409, что в сумме дает 423 погибших и раненых американских военнослужащих.