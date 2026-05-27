СМИ: США изменили данные по раненым после новых ударов по Ирану

По состоянию на 8 апреля, когда администрация Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Несмотря на паузу в боевых действиях, этот показатель впоследствии вырос до 428, однако 21 апреля число раненых без публичных объяснений было снижено на 15, после чего общий показатель опустился до 413, говорится в публикации.