Восемь экзотических птиц из Армении пытались ввезти в Нижний Новгород

Восемь экзотических птиц пытались ввезти в Нижний Новгород. Нелегальный живой груз обнаружили во время ветеринарного досмотра в аэропорту Стригино, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
20 мая в международный аэропорт Нижнего Новгорода поступила партия редких птиц. Среди них были попугаи ара, пальмовый гриф, венценосный орел и орёл-скоморох.
В сопроводительных документах к ним нашли десятки нарушений ветеринарно-санитарных норм. Так, там не было отметок о проведении исследований на болезни птиц, отсутствовали микрочипы, а также информация об их происхождении.
В итоге груз запретили ввозить на территорию Нижегородской области и отправили обратно в Армению.
