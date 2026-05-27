В пригороде Челябинска с детской школы искусств ураган сорвал крышу

Стихия повредила кровлю здания, которую прослужила более десяти лет.

Источник: 1obl.ru

Днем 27 мая сильный ветер, ливни и грозы обрушились на Челябинскую область. Порывы воздуха достигали 20 метров в секунду. В поселке Есаульском Сосновского округа стихия сорвала кровлю с местной детской школы искусств. Об этом местные жители сообщили корреспонденту ИА «Первое областное».

«Крышу ремонтировали последний раз более 10 лет назад», — пояснил начальник Есаульского отдела территориального управления № 2 Сосновского муниципального округа Дмитрий Гисс.

Он рассказал, что после происшествия на место прибыли представители администрации округа, директор учебного заведения, руководитель отдела ГО и ЧС.

«Все службы отреагировали оперативно. Восстановительные работы начались сразу после того, как непогода начала утихать», — сообщил Дмитрий Гисс.

Ветер был настолько сильным, что повалил деревья вдоль дороги, ведущей от Есаульского к расположенной рядом Ужевке.

Днем в поселке Есаульском были частичные перебои с электроснабжением. Это подтверждает и пресс-служба «Россети Урал». Энергетики вместе со штормовым предупреждением ввели особый режим работы и задействовали в ликвидации повреждений сетей около 300 человек и около 60 единиц высокопроходимой техники. К вечеру электроснабжение Есаульского восстановили, передают жители.