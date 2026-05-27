В пригороде Челябинска с детской школы искусств ураган сорвал крышу

Днем в поселке Есаульском были частичные перебои с электроснабжением. Это подтверждает и пресс-служба «Россети Урал». Энергетики вместе со штормовым предупреждением ввели особый режим работы и задействовали в ликвидации повреждений сетей около 300 человек и около 60 единиц высокопроходимой техники. К вечеру электроснабжение Есаульского восстановили, передают жители.