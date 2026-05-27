Найден пермский школьник, за которого требовали 1,5 млн рублей выкупа

Школьник, за которого требовали выкуп, найден, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Заявление о пропаже поступило вчера, 26 мая. Сегодня школьник найден, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Родители 18-летнего выпускника узнали о похищении из телефонных звонков, которым сначала не придали значения, сообщал сайт perm.kp.ru. Но сын домой не вернулся, его телефон был вне зоны доступа, и родители обратились в полицию.
«Позвонили жене и сказали: “Ваш сын у нас. Хотите вернуть — платите полтора миллиона”, — рассказал отец пропавшего.
Поисками пропавшего школьника занималась полиция, отслеживая по уличным видеокамерам маршрут его передвижения. К поискам подключались друзь и родственники пропавшего, волонтёры пермских поисковых отрядов. В Сети были размещены фотографии подростка с ориентировкой.
Родственники молодого человека считали, что он попал под влияние мошенников. Правоохранительные органы обстоятельства происшедшего пока не сообщают.