В Академическом из-за ураганного ветра забор упал на прохожего

27 мая в Академическом районе Екатеринбурга из-за ураганного ветра забор упал на прохожего. Инцидент произошел на улице Рябинина. По предварительным данным, забор, огораживающий строительную площадку, из-за сильного порыва ветра упал на прохожего. Он был госпитализирован бригадой скорой помощи.