Камчатский кинолог в четвертый раз признана лучшей на Дальнем Востоке

В Хабаровске завершился профессиональный конкурс «Лучший спасатель — кинолог МЧС России». В конкурсе участвовали «предводители собак» со всего Дальнего Востока.

Четвертый год подряд лучшим спасателем-кинологом признана Анна Ечевская, начальник кинологического подразделения поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю. Она победила со своим питомцем — бордер-колли Умой.

Состязавшимся нужно было пройти специальный тест из 25 вопросов, с разными вариантами ответов. Жюри профессионального конкурса проверяло собачью ловкость и послушание. Нужно было с собакой показать хождение с поворотами и разворотами, работу на специальных снарядах, выполнение различных команд.

«Хочется отметить, что соперники были очень достойные, опытные, буквально наступали нам на пятки, и тем самым наша победа еще более ценна», — сказала Анна Ечевская.

Анне с четвероногой Умой предстоят всероссийские состязания среди спасателей-кинологов, которые пройдут в подмосковном Ногинске. Там они будут показывать навыки обнаружения людей под завалами и пострадавших в природной среде.

Анна в четвертый раз становится лучшим спасателем-кинологом ДФО. Дважды она одерживала победу с бордер-колли Умой, еще два раза побеждала в тандеме белой швейцарской овчаркой Лёликом.

Справка «РГ».

Порода собак бордер-колли относится к пастушьим породам, была выедена на границе Шотландии и Англии еще в ХVI веке.

Согласно исследованиям ученых из университета Британской Колумбии бордер-колли является самой умной среди всех пород.

Собаки этой породы пропорционально сложены, грациозны, сильные и крепкие. Бордер-колли отличаются умом, им нужны постоянные физические нагрузки.

