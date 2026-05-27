Уголовное дело возбуждено после избиения 14-летней школьницы в Нижнем

Конфликт между подростками произошел в учебном заведении Автозаводского района. Сообщение о происшествии изначально поступило из медицинского учреждения, куда 26 мая 2026 года была доставлена несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения с различными телесными повреждениями. Сотрудники полиции оперативно установили, что травмы школьнице нанес ее одноклассник 2011 года рождения. В настоящее время подросток вместе со своими законными представителями вызван в отдел полиции для дачи объяснений.