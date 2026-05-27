Уголовное дело возбуждено после избиения 14-летней школьницы в Нижнем

Следователи возбудили уголовное дело по факту резонансного инцидента в одной из нижегородских школ, где ученик применил физическую силу к своей однокласснице. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Конфликт между подростками произошел в учебном заведении Автозаводского района. Сообщение о происшествии изначально поступило из медицинского учреждения, куда 26 мая 2026 года была доставлена несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения с различными телесными повреждениями. Сотрудники полиции оперативно установили, что травмы школьнице нанес ее одноклассник 2011 года рождения. В настоящее время подросток вместе со своими законными представителями вызван в отдел полиции для дачи объяснений.
Информация о жестоком избиении быстро распространилась в средствах массовой информации и социальных сетях, что послужило основанием для жесткой реакции со стороны правоохранительных органов. Следственный отдел по Автозаводскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В рамках расследования следователи СК устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.
Параллельно собственную проверку организовала прокуратура Нижегородской области. Надзорное ведомство намерено детально проверить исполнение администрацией школы и профильными структурами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
