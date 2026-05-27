Четыре человека пострадали при повторном налете ВСУ на Курскую область

В результате повторной за сутки атаки украинских беспилотников на слободу Белую Беловского района Курской области ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам главы области, после взрывов на месте загорелись строительный магазин, два ангара со стройматериалами и частный жилой дом. К настоящему моменту пожарные полностью ликвидировали возгорания и разбирают завалы.
Все четверо пострадавших — мужчины, они получили осколочные ранения средней степени тяжести.
«Им оказана необходимая медицинская помощь, если потребуется, направим в областную больницу», — написал губернатор в мессенджере MAX.
Этот налет стал вторым за день ударом украинских БПЛА по слободе Белой. Ранее в результате утренней атаки дрона вблизи местного магазина также пострадали четверо мирных жителей.