Три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области в результате серьезного ДТП погибли три человека, включая подростка. Авария произошла днем 27 мая на 372-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога». По данным ГКУ «Леноблпожспас», жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и два пассажира — женщина и ребенок. Водитель грузовика не пострадал.