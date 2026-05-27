Волжане жалуются на трупную жижу в подъезде — умерла женщина

Жители города Волжского оказались в жуткой ситуации. В одной из квартир на улице Академика Королева, 3б, скончалась одинокая женщина. Соседи только через несколько дней почувствовали трупный запах.
Горожане обратились в экстренные службы и свою управляющую компанию. Но пока тело не было вывезено, оно успело разложиться, трупная жижа вытекла на лестничную площадку, рассказывают в ТГ-канале «Жесть Волжский».
По словам волжан, проводить уборку и дезинфекцию УК «Лада дом» не спешит. Как быть и куда еще обращаться в такой ситуации, они не знают. Между тем со времени сообщения о случившемся в полицию прошла уже неделя. Мерзкий запах прочно поселился в подъезде дома.
