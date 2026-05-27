Водитель мопеда погиб после столкновения с легковушкой

Сегодня, 27 мая, в Нижегородской области водитель мопеда погиб в ДТП с легковушкой. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Утром, примерно в 7:00, на 2-м километре трассы Выездное — Сатис произошла смертельная авария. 46-летний мужчина за рулем мопеда Альфа, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд Ford Mondeo под управлением 58-летнего автомобилиста. В результате чего произошло столкновение.
От полученных травм водитель мопеда скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.
