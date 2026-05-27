В воронежских Лисках задержали пару, похитившую 11-летнего мальчика с пляжа

Как сообщили 27 мая в СУ СК России по региону, инцидент произошел днем ранее. На территории пляжа в районе улицы Героя Машина пьяные фигуранты повздорили с ребенком. Желая «проучить» школьника, злоумышленники силой посадили его на заднее сиденье своего автомобиля и вывезли в квартиру на улице 40 лет Октября, где проживали сами. Там мальчика удерживали против его воли.