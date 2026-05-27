Нелегальную рыбу на 4,3 млн изъяли полицейские у ОПГ в Волгограде

10 тонн судака, щуки, леща и чехони на сумму 4,3 млн рублей изъяли из незаконного оборота полицейские в Волгоградской области. На участников преступной группы, которые ловили в промышленных масштабах рыбу и сбывали ее подпольно на рынки и в другие регионы, завели уголовное дело за «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Как сообщает ГУ МВД, к делу причастны четыре человека, и у лидера группы действительно имелась официальная квота на промышленное рыболовство в акватории Волгоградского водохранилища.