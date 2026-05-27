В Ростове несколько человек пострадали из-за упавших во время шторма деревьев

Глава города Александр Скрябин рассказал, что в Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение, от упавших деревьев и крупных веток пострадали несколько человек, и нанесен ущерб автомобилям.

Угрозы жизни пострадавшим горожанам нет, всем оказана медицинская помощь, сообщили мэр. Он отметил, что по прогнозам Ростгидрометцентра, непогода сохранится до 28 мая.

Сильные дожди, ливни, гроза, град и усиление ветра до 20−25 метров в секунду ожидаются и в Таганроге, рассказала глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что из-за шквалистого ветра в городе также зафиксированы случаи падения деревьев. Одно из них заблокировало трамвайные пути, в результате было приостановлено движение четырех маршрутов. На месте ЧП работают аварийные бригады.