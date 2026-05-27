В Долгопрудном локализовали пожар мебельного склада на площади 4,7 тыс. кв. метров

В подмосковном Долгопрудном пожарные локализовали крупное возгорание в складском здании. Площадь пожара достигла 4,7 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
По данным ведомства, внутри склада на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево горит хранящаяся там мебель. Ситуацию также осложнили конструктивные особенности самого здания.
Тем не менее к настоящему моменту пожарным удалось остановить распространение огня. В ликвидации возгорания задействованы 45 спасателей и 14 единиц специальной техники.