Без рук и со сломанным протезом отбывает наказание заключенный в Волгограде

Прокуратура нашла нарушения в порядке оказания медпомощи заключенному инвалиду первой группы, у которого нет двух рук, уха и одной ноги.
Тимур Шаповалов — инвалид детства. В 6-летнем возрасте, играя в прятки, он забрался в трансформаторную будку, но чудом выжил, несмотря на сильнейший удар током, хотя и лишился трех конечностей.
Образ жизни он вел не вполне праведный. В итоге его задержали с наркотическим веществом и лишили свободы.
Отбывая срок, он несколько раз оказывался медучреждениях ФСИН. В настоящее время находится ЛИУ-15. Индивидуальную программу реабилитации (ИПР) для него не разработали. А недавно вышел из строя его протез, пишет mk.ru.
В волгоградском управлении ФСИН возражают: в настоящее время ИПР, ранее утерянная осужденным, восстановлена. Готовится документации для закупки необходимых техсредств реабилитации.
В ходе прокурорской проверки выявлено нарушение порядка оказания медпомощи заключенному — ему не была проведена ФГДС. Но причиной стал его отказ от выполнения рекомендаций медперсонала, необходимых для безопасного проведения процедуры.
Жалоб от осужденного на состояние имеющегося протеза не поступало.
Также прокуратура посчитала, что Шаповалов может отбывать наказание.
