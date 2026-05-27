Прокуратура организовала проверку по факту избиения нижегородской школьницы

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после инцидента в одной из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в официальном макс-канале ведомства.
Конфликт с дракой случился в Автозаводском районе в день «последнего звонка», 26 мая. По информации полиции, 15-летний школьник избил свою одноклассницу. Пострадавшую доставили в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что пятнадцатилетний юноша зарезал сверстника в Кулебаках.