В Воронежской области задержали похитителей 11-летнего мальчика

В городе Лиски Воронежской области сотрудники Следственного комитета задержали мужчину и его сожительницу по подозрению в похищении 11-летнего ребенка. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ в мессенджере MAX.
«Следователем СК задержаны двое жителей города Лиски, подозреваемые в похищении несовершеннолетнего» — говорится в публикации Следкома.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 мая на пляже в районе улицы Героя Машина. Нетрезвые сожители повздорили с отдыхавшим поблизости ребенком. Решив «проучить» мальчика, они насильно усадили его на заднее сиденье своего автомобиля, увезли в квартиру на улице 40 лет Октября и заперли там.
Заметившие похищение подростки сразу вызвали полицию. Благодаря их помощи правоохранители оперативно нашли квартиру, освободили мальчика и вернули его родителям.
СК возбудил уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 126 УК РФ). Следователи уже допросили подозреваемых, осмотрели их машину и провели обыск в квартире. В ближайшее время следствие потребует в суде арестовать фигурантов.