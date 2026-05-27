Мальчика похитили с пляжа в Воронежской области

Молодой человек в возрасте 25 лет и его 21-летняя девушка поссорились с ребёнком, который отдыхал у воды. Желая проучить мальчика, они с примененим силы посадили школьника в автомобиль и привезли в свою квартиру.
Свидетелями преступления стали подростки. Они сообщили о похищении ребёнка в дежурную часть полиции.
В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы установили местонахождение похитителей и мальчика. Злоумышленников, которые были в состоянии алкогольного опьянения, задержали в их квартире на улице 40 лет Октября. Рядом с ними находился ребёнок. После оказания психологической помощи его передали родителям.
В отношении молодого человека и его девушки возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.