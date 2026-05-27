Нижегородского мажора, попавшего в ДТП, арестовали на 10 суток за хулиганство

Нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший ДТП на элитном Mercedes-Benz SL, все-таки угодил под арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Напомним, 26 мая, на время следствия по уголовному делу об опасном вождении, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ряде СМИ посчитали такое решение слишком мягким, после чего снова возник общественный резонанс.
Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете и решили забрать уголовное дело себе. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным отчитаться о ходе дела.
27 мая правоохранители сообщили, что суд назначил Корнилову 10 суток административного ареста. При этом за решетку он угодил не по уголовной статье, а за хулиганство. Дело в том, что после ДТП, мажор устроил скандал в ресторане. Журналисты одного из местных СМИ попытались там задать ему вопросы об аварии, на что Корнилов стал конфликтовать с ними, а его друг попытался наброситься на телеоператора.
Администрация заведения общепита подала заявление в полицию. В отношении молодых людей были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 26 мая друга Сергея Корнилова отправили под арест на 8 суток, а на следующий день к нему присоединился и сам главный скандальный фигурант.