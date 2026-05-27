Нижегородского мажора, попавшего в ДТП, арестовали на 10 суток за хулиганство

27 мая правоохранители сообщили, что суд назначил Корнилову 10 суток административного ареста. При этом за решетку он угодил не по уголовной статье, а за хулиганство. Дело в том, что после ДТП, мажор устроил скандал в ресторане. Журналисты одного из местных СМИ попытались там задать ему вопросы об аварии, на что Корнилов стал конфликтовать с ними, а его друг попытался наброситься на телеоператора.