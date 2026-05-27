На трассе Ростов-Ставрополь погиб водитель ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла 26 мая в Неклиновском районе. 61-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал из Ставрополя в сторону Ростова-на-Дону. На трассе шофёр решил прибавить газу — машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где врезалась в «ГАЗель». Обе машины выбросило с дороги, грузовик опрокинулся на бок. В результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте, пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.