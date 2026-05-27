Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебош измученных «жаждой» волгоградцев в «К&Б» попал на видео

В Волгограде полицейские ищут двоих мужчин, устроивших 26 мая погром в магазине «Красное&Белое». Как.

В Волгограде полицейские ищут двоих мужчин, устроивших 26 мая погром в магазине «Красное&Белое». Как сообщили в пресс-службе Главка МВД, инцидент произошел в Красноармейском районе, а причиной дебоша стал отказ сотрудника сетевого магазина продавать алкоголь.

Напомним, что 26 мая в Волгоградской области состоялись Последние звонки в школах. Традиционно в этот день устанавливается запрет на продажу алкогольных напитков. Судя по всему, жители юга Волгограда об этом не знали и панировали скрасить день напитком покрепче.

— 26 маяв отдел полиции № 8 обратился продавец одного из сетевых магазинов, который пояснил, что во время рабочей смены у него произошел конфликт с посетителями, которым он отказался продавать спиртные напитки в связи с действующим в этот день запретом на продажу алкоголя. На место происшествия был направлен наряд полиции, однако, к его прибытию дебоширы успели скрыться, — рассказали в ГУ МВД. — В настоящий момент по данному факту назначена проверка, с целью установления всех участников конфликта и дачи правовой оценки действиям каждого.

Отметим, что установленные в торговом зале видеокамеры зафиксировали покупателей. Найти их правоохранителям не составит труда. При попытке вырваться из магазина мужчины разбили входную дверь.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше