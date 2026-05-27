Собчак возмутилась отменой уголовного дела в отношении нижегородца Корнилова

Отменено одно из уголовных дел в отношении молодого человека.

Известная журналистка Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу ситуации с отменой уголовного дела в отношении 21-летнего Сергея Корнилова. Соответствующий пост она опубликовала в своем телеграм-канале.

Корнилову, который на своем «Мерседесе» устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде, отменили дело о хулиганстве, но его арестовали на 10 суток за агрессивное вождение.

Собчак сравнила это решение с другим суровым приговором молодой девушке.

«Она могла бы жить обычной жизнью — создать семью, работать, платить налоги… Вместо этого проведёт 3 года в тюрьме, а вот 21-летнему Сергею Корнилову, который назвался сыном миллионера и устроившему пьяное ДТП в центре Нижнего Новгорода, отменили уголовное дело. Чей же поступок более общественно опасный — вопрос риторический», — написала она.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал актуальный доклад о противоправных действиях жителя Нижегородской области.