Собчак возмутилась отменой уголовного дела в отношении нижегородца Корнилова

Известная журналистка Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу ситуации с отменой уголовного дела в отношении 21-летнего Сергея Корнилова. Соответствующий пост она опубликовала в своем телеграм-канале.
Корнилову, который на своем «Мерседесе» устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде, отменили дело о хулиганстве, но его арестовали на 10 суток за агрессивное вождение.
Собчак сравнила это решение с другим суровым приговором молодой девушке.
«Она могла бы жить обычной жизнью — создать семью, работать, платить налоги… Вместо этого проведёт 3 года в тюрьме, а вот 21-летнему Сергею Корнилову, который назвался сыном миллионера и устроившему пьяное ДТП в центре Нижнего Новгорода, отменили уголовное дело. Чей же поступок более общественно опасный — вопрос риторический», — написала она.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал актуальный доклад о противоправных действиях жителя Нижегородской области.