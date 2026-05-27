В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке в Таганроге

— Серьезные повреждения получила котельная на улице Циолковского, 40. Ее работа временно приостановлена. В нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Введен локальный режим ЧС. Комиссия уже обследует территорию и оценивает ущерб. Жители могут обращаться в Управление защиты от ЧС Таганрога (ул. Морозова, 8) или по телефону горячей линии: +7 (8634) 37−50−88.