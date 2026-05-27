В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке в Таганроге

В министерстве здравоохранения Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке на Таганрог утром 27 мая.
— После происшествия две женщины были экстренно доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, утром силы ПВО уничтожили ракету в небе над Таганрогом. Обломки упали на улице Циолковского. Это привело к возгоранию автомобилей. В результате ЧП пострадали две женщины. Глава региона пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.
Тем временем глава Таганрога Светлана Камбулова провела внеочередное заседание комиссии по ЧС, на котором рассказали и о других последствиях происшествия:
— Серьезные повреждения получила котельная на улице Циолковского, 40. Ее работа временно приостановлена. В нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Введен локальный режим ЧС. Комиссия уже обследует территорию и оценивает ущерб. Жители могут обращаться в Управление защиты от ЧС Таганрога (ул. Морозова, 8) или по телефону горячей линии: +7 (8634) 37−50−88.
