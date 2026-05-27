Криптоблогера Битмаму арестовали в Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Валерию Федякину, известную как «Битмама», по делу о незаконных банковских операциях. Федякина специализировалась на контенте, посвященном криптовалютам и инвестициям.
Суд вынес решение о заключении под стражу Федякиной до 7 июля 2026 года. Известно, что она обвиняется в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с целью получения дохода в особо крупном размере.
«Битмаму» обвиняют в мошенничестве на сумму более 2 млрд рублей. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. В мае 2025 года МВД начало доследственную проверку по заявлениям защиты и самой Федякиной. Бизнесмен Гагик Гулакян обвинил Федякину в мошенничестве, и дело было возбуждено.
По словам бывшего офис-менеджера Раисы Калягиной, у Гулакяна был конфликт с Федякиной и ее братом, которые занимались обменом рублей и долларов на криптовалюту через сделки с недвижимостью в ОАЭ.
Ранее KP.RU сообщил, что Федякину обвиняли в мошенничестве еще в 2024 году. Тогда она рожала в больнице при СИЗО.