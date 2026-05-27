Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криптоблогера Битмаму арестовали в Москве

Блогера Валерию Федякину арестовали за незаконную банковскую деятельность.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Валерию Федякину, известную как «Битмама», по делу о незаконных банковских операциях. Федякина специализировалась на контенте, посвященном криптовалютам и инвестициям.

Суд вынес решение о заключении под стражу Федякиной до 7 июля 2026 года. Известно, что она обвиняется в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с целью получения дохода в особо крупном размере.

«Битмаму» обвиняют в мошенничестве на сумму более 2 млрд рублей. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. В мае 2025 года МВД начало доследственную проверку по заявлениям защиты и самой Федякиной. Бизнесмен Гагик Гулакян обвинил Федякину в мошенничестве, и дело было возбуждено.

По словам бывшего офис-менеджера Раисы Калягиной, у Гулакяна был конфликт с Федякиной и ее братом, которые занимались обменом рублей и долларов на криптовалюту через сделки с недвижимостью в ОАЭ.

Ранее KP.RU сообщил, что Федякину обвиняли в мошенничестве еще в 2024 году. Тогда она рожала в больнице при СИЗО.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше