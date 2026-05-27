ВСУ ударили беспилотником по гимназии в ЛНР

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по гимназии № 7 в Сватове в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, в момент атаки детей в здании не было. Никто не пострадал. Удар пришелся по кровле, уточнил глава региона.