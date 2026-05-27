ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии, есть погибший и раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Сватово и Северодонецке. Погиб 51-летний мужчина, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Об этом в среду, 27 мая, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Он уточнил, что в результате обстрела также было повреждено здание Сватовской гимназии № 7, удар пришелся по кровле. Кроме того, в Северодонецке в результате атаки на автомобиль и здание коммунального предприятия пострадали три человека, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
— От имени жителей республики и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибшего. Раненым желаю скорейшего выздоровления. ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, — написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Украинские войска в 22 мая нанесли массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди.