Требовали выкуп. В Перми найден без вести пропавший выпускник школы

Накануне последнего звонка 18-летний выпускник школы Владимир вышел из дома на улице Камчатовской в Перми и пропал. Его родителям стали поступать звонки с требованием заплатить выкуп в 1,5 млн рублей. Они сначала не придали этому значения, но обратились в полицию, когда ребёнок не вернулся домой, а его телефон был вне зоны доступа.
Вышел из дома и пропал.
Во вторник Владимир не появился в школе на последнем звонке. Поисками пропавшего выпускника занималась полиция, отслеживая по уличным видеокамерам маршрут его передвижения. Молодого человека искали друзья, родственники, волонтёры поисковых отрядов. В Сети были размещены фотографии подростка с ориентировкой. В СМИ пересказывали слова знакомой молодого человека, что он нервничал перед экзаменами, закрылся и ничем не делился.
«Позвонили жене и сказали: “Ваш сын у нас. Хотите вернуть — платите полтора миллиона”, — рассказал отец пропавшего.
Родственники предполагали, что подросток попал под влияние мошенников. Пермяки к версии похищения ради выкупа тоже отнеслись скептически, их смутили выставленные родителям Владимира требования. На одной чаше весов полтора миллиона рублей, на другой — возможная квалификация преступления по ч. З ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Выбор кажется очевидным.
Версия мошенничества.
«Мальчик, который кричал “волки”?». «Это не фейк?». «Возможно сам и организовал это чтобы деньги поиметь». Такие комментарии оставили посетители одного из крупнейших городских пабликов в соцсетях под сообщением о похищении.
Кто-то припомнил прошлогодние ложные сообщения о похищении детей. В феврале 2025 года полиция опровергала информацию, размещённую в телеграм-каналах, пабликах и родительских чатах о похищении девочки на пути из школы домой. Якобы это случилось в удалённой от центра части Кировского района Перми. Источники со ссылками на «очевидцев-школьников» описывали, как неизвестный мужчина затащил ребёнка в автомобиль. В краевой полиции рассказали, что происшествия не было. Позже часть каналов удалила сообщения о похищении, а часть поспешила написать, что с девочкой всё в порядке.
Спустя пять месяцев, в июле в соцсетях описали схожий сценарий похищения в том же Кировском районе краевой столицы. Только на этот раз якобы схватили и запихнули в умчавшийся автомобиль мальчика. К вечеру того же дня в полиции сообщили, что подростка никто не похищал. Имела место бытовая ссора мужчины и женщины. Они были установлены, претензий друг к другу не имели.
Не успели разгореться страсти по поводу пропажи выпускника школы, как в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю сообщили: «Заявление о без вести пропавшем поступило вчера, 26 мая. Сегодня, 27 мая школьник найден сотрудниками полиции, его жизни и здоровью ничто не угрожает».
Обстоятельства происшедшего в полиции пока не сообщают.
Что делать, когда требуют выкуп.
В правоохранительных органах регулярно предупреждают, как быть, если дети становятся жертвами мошенников, которые видят в подростках уязвимую мишень. Злоумышленники убеждают детей и подростков выключить телефон или иным способом прекратить общение с близкими и начинают требовать от родственников выкуп якобы за похищенного ребёнка. О такой мошеннической схеме ещё в прошлом году предупреждала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Детям надо объяснять, что они ради собственной безопасности должны сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера. Нельзя никому называть никакой персональной информации о себе либо родственниках, сообщать о финансовом положении, наличии ценных вещей и денежных средств, передавать поступающие по СМС коды подтверждения.
Если же требование выкупа поступило, до ребёнка не дозвониться, то вместо переговоров с неизвестными надо срочно бежать в полицию.