Требовали выкуп. В Перми найден без вести пропавший выпускник школы

Кто-то припомнил прошлогодние ложные сообщения о похищении детей. В феврале 2025 года полиция опровергала информацию, размещённую в телеграм-каналах, пабликах и родительских чатах о похищении девочки на пути из школы домой. Якобы это случилось в удалённой от центра части Кировского района Перми. Источники со ссылками на «очевидцев-школьников» описывали, как неизвестный мужчина затащил ребёнка в автомобиль. В краевой полиции рассказали, что происшествия не было. Позже часть каналов удалила сообщения о похищении, а часть поспешила написать, что с девочкой всё в порядке.