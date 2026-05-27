Три дня в аду. Почему мать молчала, пока сын-педофил насиловал девочек

21 год в колонии строгого режима получил 46-летний житель Ростовской области Константин (имя изменено. — Ред.) за три дня ада, через который он прогнал двух 17-летних и одну 18-летнюю девушку. Изверг насиловал нечастных, заставлял принимать запрещённые вещества и снимал всё происходящее на камеру.
Примечательно, что мать душегуба всё это время находилась с ним под одной крышей и знала, чем занимается сын, но ничего не предпринимала. Почему родители покрывают зверства детей, корреспонденту rostov.aif.ru рассказала психолог Ольга Богданова.
Жених на дорогой машине.
Житель небольшого города Каменск-Шахтинский (143 км от Ростова. — Ред.) Константин на своей малой родине был личностью известной. Местные, окрестившие его Пельменем, судачили, что он умело носил маску добропорядочного гражданина. В соцсетях выставлял фото с воскресных посещений храма, горных походов. Он носил дорогие часы, ездил на автомобиле премиум-класса. Занимался торговлей табачной продукцией, сколотил состояние, жил с престарелой матерью в двухэтажном коттедже.
Холостой и респектабельный мужчина казался «выгодной партией». Никто из соседей и не подозревал, что за этим фасадом скрывается хищник.
Трагедия, которая навсегда изменила жизнь трёх подруг, произошла в 2023 году. Константин начал общаться с ними через общего знакомого, а потом пригласил к себе домой. Девушки повелись на солидный вид и дорогую машину мужчины и приняли решение, о котором вскоре горько пожалели.
Переступив порог коттеджа, они оказались в ловушке. Дверь захлопнулась, и следующие 72 часа превратились в непрерывный кошмар. Хозяин дома запер девушек в подвале, насиловал их и принуждал к употреблению запрещённых веществ. Особую циничность преступлению придавало то, что все свои действия мужчина снимал на камеру — позже эти кадры станут одним из ключевых доказательств.
Угрозы расправой звучали постоянно: «Расскажете кому-нибудь — убью». Мать Константина находилась в доме в те дни, но предпочла не вмешиваться в происходящее. Почему она закрыла глаза на изуверские наклонности сына?
«Возможно, мать воспитывала сына не совсем гуманными методами и считала себя виноватой. Могло быть и так, что женщина догадывалась об отклонениях у своего отпрыска и стыдилась этого. Сокрытие правды становится самым простым способом избавиться от этих переживаний: никто не узнает — и мне не так стыдно, и чувство вины отступает», — объясняет поведение женщины в беседе с rostov.aif.ru Ольга Богданова.
Когда через трое суток изверг отпустил своих пленниц, девушки, собрав силы, рассказали всё родителям. Те обратились в правоохранительные органы.
Оперативные мероприятия в доме Константина дали шокирующие результаты: видеозаписи с материалами порнографического характера, где фигурировали несовершеннолетние, партии запрещённых веществ, крупная партия контрафактных сигарет на сумму свыше трёх млн рублей — бизнес, который вёл фигурант, оказался не только нелегальным, но и стал одной из линий обвинения.
Константину вынесли приговор по восьми статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографии, склонение к потреблению наркотических средств, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот немаркированной продукции, угроза убийством.
Суд, изучив все материалы, включая цифровые доказательства и показания потерпевших, признал подсудимого виновным по всем эпизодам.
Родительский код.
На вопрос о том, какое поведение типичнее для родителей в аналогичных ситуациях, Ольга Богданова ответила, что однозначного сценария не существует. Всё зависит от того, сталкивалась ли семья с подобным раньше.
«Если родитель впервые сталкивается с таким проступком, он может на эмоциях среагировать против своего ребёнка и выдать его. Но возможен и второй вариант: испугаться и начать скрывать. Совсем иная картина, если подобные инциденты уже случались или родитель давно догадывался, на что способен ребёнок, просто не было прямых доказательств. Тогда защита включается на полную. Родитель встанет на сторону отпрыска и будет скрывать всё до последнего, с пеной у рта доказывая: “Нет, это не он”», — отметил эксперт.
Базовый инстинкт сохранения потомства универсален, но важно понимать разницу между психологически здоровой реакцией и незрелой.
«Психологически здоровый родитель, безусловно, будет защищать своего ребёнка, но с важной оговоркой. Он постарается сделать всё возможное, чтобы добиться справедливого наказания. Чтобы ребёнок, как говорится, получил по заслугам, но справедливо», — подчеркнула психолог.
Ольга Богданова отметила, что решение родителя в ситуации с правонарушением ребёнка редко бывает чёрно-белым выбором между совестью и слепой любовью. Это сложный психологический процесс, в котором переплетаются биологический инстинкт, социальный стыд, родительская вина, опыт воспитания и время, необходимое для принятия новой реальности.