Митрополит Иларион выехал из Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев), который был освобожден после задержания на территории Чехии, уже покинул республику. Об этом сам священник сообщил в среду, 27 мая.

— Из Чехии я уже уехал, — приводит слова митрополита РИА Новости.

Чешские власти арестовали митрополита 24 мая на одной из автозаправок после выезда от храма Петра и Павла в Карловых Варах по подозрению в перевозке наркотических веществ. В ходе проверки в багажнике правоохранители якобы нашли четыре контейнера с веществом белого цвета. Позднее адвокат священнослужителя сообщил, что основанием для задержания стало анонимное письмо, поступившее в полицию.

26 мая власти Чехии освободили митрополита Илариона и его оператора.