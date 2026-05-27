«Ваш сын у нас»: Неизвестные похитили школьника в канун выпускного, родные подозревают мошенников

Ранее Life.ru собрал инструкцию для родителей, если ребёнок пропал: что делать в первые минуты, куда звонить, каких ошибок избегать и какие привычки могут однажды спасти жизнь. Самый опасный сценарий начинается не с пропажи, а с самоуспокоения — многие родители сначала убеждают себя, что ребёнок заигрался, сел телефон или пошёл к друзьям, теряя полчаса на ожидание и ещё час на панику, хотя поисковые организации прямо говорят: действовать нужно сразу.