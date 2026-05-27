Под Минском автокран зацепил школьный автобус с детьми

Автокран зацепил платформой школьный автобус с детьми в Минском районе. Как сообщили правоохранители, ДТП с участием школьного автобуса произошло в среду, 27 мая 2026 года, около 15.17 в деревне Щомыслица Минского района.
По предварительным данным, водитель автокрана МАЗ, который осуществлял работы по демонтажу железобетонных опор, проводя поворот стрелой, зацепил платформой движущийся справа школьный автобус МАЗ, который перевозил детей. К счастью, все закончилось относительно благополучно: в результате этого ЧП пострадавших нет.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан (тут про повестку двух дней визита).