Полиция разыскивает волгоградцев, разгромивших магазин из-за алкоголя

В областном центре сотрудники полиции разыскивают несдержанных горожан, устроивших накануне дебош в одном из сетевых магазинов, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
Причиной недовольства посетителей торговой точки в Красноармейском районе стал действующий запрет на продажу спиртных напитков. Покупатели остались так недовольны отказом продавца, что устроили скандал, а заодно и разбили входную дверь.
Продавец тоже не остался в стороне и вызвал наряд полиции, чтобы остановить скандалистов. Однако пока стражи порядка доехали, дебоширы уже покинули торговую точку. Как только полиция установит личности покупателей, их действиям будет дана правовая оценка.
