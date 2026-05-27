Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция разыскивает волгоградцев, разгромивших магазин из-за алкоголя

Компания посетителей осталась недовольна запретом на продажу горячительного и устроила дебош прямо в помещении.

В областном центре сотрудники полиции разыскивают несдержанных горожан, устроивших накануне дебош в одном из сетевых магазинов, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

Причиной недовольства посетителей торговой точки в Красноармейском районе стал действующий запрет на продажу спиртных напитков. Покупатели остались так недовольны отказом продавца, что устроили скандал, а заодно и разбили входную дверь.

Продавец тоже не остался в стороне и вызвал наряд полиции, чтобы остановить скандалистов. Однако пока стражи порядка доехали, дебоширы уже покинули торговую точку. Как только полиция установит личности покупателей, их действиям будет дана правовая оценка.

А ранее в Волгограде байкеры помогли найти и задержать женщину, сбившую школьницу и сбежавшую с места происшествия.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше