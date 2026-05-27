Пасечник: ВСУ нанесли удар по гимназии в Сватово

«Удар пришёлся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник в своём телеграм-канале.
Кроме того, в этом же населённом пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Ещё двое жителей — женщина и мужчина — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины атаковали дронами студенческое общежитие колледжа в Старобельске — жертвами стал 21 человек. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие на место трагедии, видели среди развалин только личные вещи и детские игрушки. Они не смогли подтвердить версию Киева о том, что якобы удар наносился по военному объекту.
