Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины атаковали дронами студенческое общежитие колледжа в Старобельске — жертвами стал 21 человек. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие на место трагедии, видели среди развалин только личные вещи и детские игрушки. Они не смогли подтвердить версию Киева о том, что якобы удар наносился по военному объекту.