Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянке из Бердянска дали 12,5 лет за государственную измену

Московский областной суд вынес приговор уроженке Запорожской области. Нику Гуинь признали виновной в государственной измене. Женщине назначили 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Московской области.

«Суд признал Гуинь Н. Т. виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в ИК общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», — приводит комментарий пресс-служба Судов общей юрисдикции Подмосковья.

Суд установил, что Гуинь помогала представителю иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации. Дело слушалось в закрытом режиме. Сама Гуинь родилась в Бердянске, а позже переехала в Москву. После этого её завербовали украинские спецслужбы.

Ранее мужчину в Москве признали виновным в государственной измене за финансовую помощь иностранному государству и иностранной организации. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.