Россиян предупредили о мошенниках, заставляющих жертв снимать могилы бойцов СВО

Мошенники обманывают россиян в интернете, обещая им лёгкие деньги за фотографии могил погибших солдат или снимки аллеи героев. Они используют эти фотографии для своих незаконных схем. Об этом рассказали в специальном отделе полиции, который занимается борьбой с преступлениями в интернете.