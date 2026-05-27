Россиян предупредили о мошенниках, заставляющих жертв снимать могилы бойцов СВО

Украинские мошенники пытаются уговорить россиян фотографировать надгробия.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманывают россиян в интернете, обещая им лёгкие деньги за фотографии могил погибших солдат или снимки аллеи героев. Они используют эти фотографии для своих незаконных схем. Об этом рассказали в специальном отделе полиции, который занимается борьбой с преступлениями в интернете.

«Злоумышленники предлагают очередной легкий заработок — сфотографировать надгробия участников специальной военной операции или аллеи героев. За несколько снимков, переданных работодателю, обещают крупное денежное вознаграждение», — сказали в управлении.

МВД сообщило, что украинские спецслужбы и мошеннические кол-центры используют подобные «вакансии» фотографов для сбора персональных данных россиян. Эти данные используют для звонков родственникам погибших с предложением выплат от Минобороны, заявили в киберполиции.

Собранная информация передается противнику для дестабилизации обстановки в России. За участие в таких действиях гражданам России грозит до пожизненного заключения по статье 275 УК РФ, а иностранцам — по статье 276 УК РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что мошенники также пользуются схемой отмены рейсов на курорты, чтобы выманить данные и деньги россиян.