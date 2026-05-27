Подпольное казино накрыли в Москве

В Москве стражи порядка накрыли подпольное казино. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Источник: Telegram-канал Столичный СК

По версии следствия, злоумышленники арендовали помещение и оборудовали его для азартных игр не позднее марта этого года. Нелегальный бизнес совместно выявили и пресекли сотрудники Следственного комитета и оперативники отдела экономической безопасности.

Стражи порядка нагрянули с обысками в клуб и квартиры фигурантов. У них изъяли 30 единиц игрового оборудования, крупные суммы наличных и черновую бухгалтерию. Шестерым участникам схемы предъявили обвинение.

Суд избрал всем шестерым меры пресечения. Двоим фигурантам обвинение предъявлено заочно, они объявлены в розыск. Выясняются прочие обстоятельства криминального бизнеса.