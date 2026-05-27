Пять бойцов «Орлана» пострадали в Белгородской области при отражении атак дронов

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль на участке между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина. В результате пострадал мужчина. У него диагностировали ожоги ягодичной области и ушибы руки.