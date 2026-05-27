В Хабаровске женщина натравила своего сына на его сверстника

В ходе предварительного расследования установлено, что конфликт между подростками возник на придомовой территории. Драка между ними приобрела обоюдный характер, после чего к ней присоединилась мать одного из участников. Она оказывала своему сыну поддержку, прямо побуждая его к причинению физического вреда оппоненту. После случившегося оба ребенка были вынуждены обратиться за медицинской помощью.