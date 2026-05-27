В Хабаровске женщина натравила своего сына на его сверстника

В Хабаровске произошел инцидент, в котором мать приняла непосредственное участие в конфликте своего ребенка. Столкновение между двумя одиннадцатилетними мальчиками случилось в районе Рабочего городка. Изначальная потасовка переросла в серьезное физическое столкновение, к которому подключилась родительница одного из школьников.
Видеозапись с места происхождения демонстрирует, как женщина, находясь рядом, активно подстрекает собственного сына к агрессивным действиям. В это время ее ребенок, удерживая сверстника, наносит ему многочисленные удары. В результате инцидента пострадавший мальчик потерял сознание, и обоим несовершеннолетним впоследствии потребовалась врачебная помощь.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. Следственный отдел по Центральному району Хабаровска инициировал производство по признакам состава преступления, указанного в статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).
В ходе предварительного расследования установлено, что конфликт между подростками возник на придомовой территории. Драка между ними приобрела обоюдный характер, после чего к ней присоединилась мать одного из участников. Она оказывала своему сыну поддержку, прямо побуждая его к причинению физического вреда оппоненту. После случившегося оба ребенка были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
В настоящее время правоохранительными органами проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.