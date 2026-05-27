Раскрыты детали дерзкого похищения мальчика в Лисках

Сотрудники полиции Воронежской области в течение часа раскрыли похищение 11-летнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вечером 26 мая в дежурную часть поступил звонок от подростков, ставших очевидцами преступления. Они сообщили, что двое неизвестных с применением силы посадили мальчика в машину и увезли его в неизвестном направлении. Информация о подозреваемых и автомобиле была оперативно передана всем патрульным нарядам.
«Благодаря профессиональной работе сотрудников патрульно-постовой службы местонахождение похитителей и ребенка было установлено в течение часа», — уточнила Ирина Волк.
В одной из квартир на улице 40 лет Октября полицейские обнаружили 25-летнего местного жителя и его 21-летнюю сожительницу, находившихся в состоянии опьянения. Там же находился и похищенный ими мальчик. По словам задержанных, причиной их действий стал конфликт с подростком, которого они решили таким образом «проучить».
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. В настоящее время злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Ребенку оказали необходимую психологическую помощь, после чего его передали родителям.