Пожар произошел в ТЦ на Большой Семеновской улице, эвакуированы 15 человек

Пожар произошел в торговом центре на Большой Семеновской улице в Москве. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 15 человек. Предварительно, причиной случившегося стало возгорание в электрощитовой. Об этом в среду, 27 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».