Пожар произошел в ТЦ на Большой Семеновской улице, эвакуированы 15 человек

Пожар произошел в торговом центре на Большой Семеновской улице в Москве. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 15 человек. Предварительно, причиной случившегося стало возгорание в электрощитовой. Об этом в среду, 27 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Посетителей торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы 29 апреля эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной тревоги. Днем ранее из административного здания в Бумажном проезде в Москве, где находятся редакции нескольких СМИ, эвакуировались порядка 250 человек.
Еще в марте произошел пожар в торговом центре «Модный сезон», расположенном на улице Охотный Ряд в центре Москвы. Позднее СМИ сообщили, что причиной пожара стало возгорание жировых отложений в вытяжке заведения «Страна, которой нет».