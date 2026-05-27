В Волгограде конфисковали 10 тонн рыбы и вскрыли ОПГ торговавшее ей

Как выяснили следователи, весь «бизнес» придумал 47-летний местный предприниматель, у которого было официальное разрешение на промышленное рыболовство в акватории Волги. Мужчина договорился с тремя своими знакомыми о ловле и переработке водоплавающих. Часть рыбьих тушек они разделывали по адресу регистрации предприятия, имеющего квоту на ловлю. А большая часть улова судака, щуки, леща и чехони отправлялась в нелегальный морозильный контейнер в доме одного из подельников. Оттуда незарегистрированная и непроверенная рыба отправлялась на прилавки торговых точек в разных концах страны.