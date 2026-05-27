Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде конфисковали 10 тонн рыбы и вскрыли ОПГ торговавшее ей

Правоохранители нашли ловщиков, их орудия и места хранения немаркированного продукта.

Сотрудники полиции раскрыли криминальную схему группировки, торговавшей немаркированной рыбой частных пород на местных рынках и в других регионах, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

Как выяснили следователи, весь «бизнес» придумал 47-летний местный предприниматель, у которого было официальное разрешение на промышленное рыболовство в акватории Волги. Мужчина договорился с тремя своими знакомыми о ловле и переработке водоплавающих. Часть рыбьих тушек они разделывали по адресу регистрации предприятия, имеющего квоту на ловлю. А большая часть улова судака, щуки, леща и чехони отправлялась в нелегальный морозильный контейнер в доме одного из подельников. Оттуда незарегистрированная и непроверенная рыба отправлялась на прилавки торговых точек в разных концах страны.

По итогам проверок в ходе расследований из жилья членов группировки были изъяты орудия ловли, мобильные телефоны, черновые записи, а также больше 2,5 тысяч долларов и 400 тысяч рублей наличными. Кроме того, из торгового оборота были изъяты 10 тонн несертифицированной рыбы. На время расследования организатор группы с помощником арестованы, а двое их подельников остаются под подпиской о невыезде.

Ранее в Волгограде на торговле нелегальной пищевой продукцией была поймана еще одна предпринимательница.