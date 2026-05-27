Шесть кошек спасли из запертой квартиры в Москве, хозяин которой умер

Спасатели ранее также пришли на помощь котенку, который застрял в затопленном склепе на Введенском кладбище в Москве. Две девушки гуляли по кладбищу и услышали жалобное мяуканье. Звуки шли из склепа, внутри которого оказалась глубокая яма с водой: именно там и застрял котенок.