Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация отображена на электронной карте, которую ведет министерство цифровой трансформации страны.
Согласно данным на карте, сигнал тревоги звучит в каждом регионе страны, включая ее столицу — Киев.
Ранее МИД России предупредило о готовящихся ударах по украинским центрам принятия решений. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипмиссий и международных организаций, в срочном порядке выехать из Киева.
Также ранее отставной разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал предположение о возможном скором исчезновении Украины как государства.
