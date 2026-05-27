Лагерь в Башкирии временно закрыли после массового заражения детей норовирусом

Детский оздоровительно-образовательный комплекс «Уральские зори» в Башкирии приостановил работу на шесть дней из-за массового заболевания детей норовирусом. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе региональноего управление Федеральной службы судебных приставов России.
Инцидент произошел во время слета «Профиль будущего» на озере Банном. Около 150 школьников в возрасте 11−15 лет из Челябинской области, включая детей из малоимущих семей и сирот, столкнулись с характерными симптомами — тошнотой, рвотой, диареей и температурой.
Очевидцы говорили, что число заболевших превысило несколько десятков. Региональное Министерство социальных отношений подтвердило случаи заболевания, но заявило о пяти пострадавших детях: двое с кишечной инфекцией и трое с ОРВИ. Заболевшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
— Должностные лица комплекса предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы учреждения до истечения установленного судом срока, — передает официальная страница ведомства в VK.
Недавно вспышка сальмонеллеза произошла в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка лэнд» в Калининграде. Заболели более 15 человек, в том числе 11 малышей в возрасте от двух до пяти лет.