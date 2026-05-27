Лагерь в Башкирии временно закрыли после массового заражения детей норовирусом

Детский оздоровительно-образовательный комплекс «Уральские зори» в Башкирии приостановил работу на шесть дней из-за массового заболевания детей норовирусом. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе региональноего управление Федеральной службы судебных приставов России.

Инцидент произошел во время слета «Профиль будущего» на озере Банном. Около 150 школьников в возрасте 11−15 лет из Челябинской области, включая детей из малоимущих семей и сирот, столкнулись с характерными симптомами — тошнотой, рвотой, диареей и температурой.

Очевидцы говорили, что число заболевших превысило несколько десятков. Региональное Министерство социальных отношений подтвердило случаи заболевания, но заявило о пяти пострадавших детях: двое с кишечной инфекцией и трое с ОРВИ. Заболевшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

— Должностные лица комплекса предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы учреждения до истечения установленного судом срока, — передает официальная страница ведомства в VK.

Недавно вспышка сальмонеллеза произошла в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка лэнд» в Калининграде. Заболели более 15 человек, в том числе 11 малышей в возрасте от двух до пяти лет.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
