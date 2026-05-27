Рыбак вместо рыбы поймал тело пропавшего 11-летнего мальчика

В США рыбак обнаружил тело 11-летнего мальчика, которого за два дня до этого унесло волной во время отдыха на пляже. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел на пляже Серфсайд-Бич в Техасе. Известно, что 24 мая мальчик находился у воды вместе с участниками своей юношеской футбольной команды, когда его накрыла большая волна и унесла в море.
По словам начальника полиции Серфсайд-Бич Филлипа Хестера, тело ребенка нашли 26 мая примерно в 150 ярдах от берега. Рыбак, стоявший в воде, почувствовал, что что-то ударилось о его ногу, после чего сообщил об этом полиции.
Прибывший на место офицер зашел в воду и обнаружил тело мальчика. Его вынесли на берег в районе Beach Drive.
По данным полиции, тело Джошуа нашли примерно в 800−1200 метрах от места, где его унесло волной. Семью ребенка уже уведомили о его гибели.